07 de agosto de 2025 às 20:33

Artistas fazem mural em homenagem aos sobreviventes do devastador incêndio em Los Angeles

Um enorme mural foi erguido em Los Angeles, em homenagem aos incêndios que devastaram a cidade no início de 2025.

