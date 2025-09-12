Sábado – Pense por si

12 de setembro de 2025 às 12:54

Aplausos e vaias: A receção a Trump no jogo dos New York Yankees para assinalar o 11 de Setembro

O presidente dos EUA compareceu no jogo, na quinta-feira à noite, para assinalar o 24.º aniversário dos ataques terroristas de 11 de Setembro, e foi recebido com aplausos e vaias.

