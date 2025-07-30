Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de julho de 2025 às 18:24

Aplausos e música no último adeus a Ozzy Osbourne

Milhares de fãs do Black Sabbath despediram-se de Ozzy Osbourne, esta quarta-feira, nas ruas da cidade de Birmingham, Inglaterra.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h