Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de dezembro de 2025 às 15:00

André Ventura visa minorias em novo cartaz e pergunta: "E assim, já pode ser?"

Depois de ter sido 'obrigado' a retirar os cartazes sobre ciganos, André Ventura, líder do Chega e candidato presidencial, voltou a subir ao escadote, agora para colocar um novo, onde se pode ler "as minorias 'do costume' têm de cumprir a lei". E ainda pergunta, em jeito de desafio: "E assim, já pode ser?"

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente