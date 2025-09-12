Sábado – Pense por si

Alunos da universidade de Utah bloquearam as portas das salas após Charlie Kirk ser baleado

Após o tiroteio que matou Charlie Kirk no campus da Universidade de Utah Valley, nos EUA, vários alunos fugiram e refugiaram-se nas salas de aula, usando as cadeiras para tentar bloquear as portas.

