Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de janeiro de 2026 às 12:24

Agricultores levam tratores até ao centro Paris em protesto contra a Mercosul

Agricultores franceses conduziram cerca de 100 tratores até ao centro de Paris, esta quinta-feira, para protestar contra a decisão da União Europeia de avançar com um acordo de comércio livre com cinco nações sul-americanas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)