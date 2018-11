A carregar o vídeo ...

A investigação ao ataque ao centro de treinos do Sporting, em Alcochete, conseguiu, através das câmaras de videovigilância, identificar cada um dos invasores e fazer a correspondência com as fotografias tiradas aos detidos. A CMTV revelou imagens exclusivas dos detidos pela invasão à Academia.

11:07

Agressores de Alcochete identificados através da videovigilância













