Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de janeiro de 2026 às 18:02

Aeronaves militares dos EUA são vistas a descolar de Porto Rico enquanto o conflito com a Venezuela se intensifica

As bases aéreas em Porto Rico registraram um aumento na atividade quando a região acordou com a notícia da captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos EUA.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h