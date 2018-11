A carregar o vídeo ...

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e Mustafá, um dos líderes da claque Juventude Leonina, foram detidos no âmbito da investigação da invasão à academia do clube, em Alcochete. José Preto abordou condições em que está o antigo dirigente leonino.

09:53

09:53

Advogado de Bruno de Carvalho: condições em que antigo presidente do Sporting se encontra não são boas













