19 de agosto de 2025 às 13:17

“Acho que ele [Putin] quer fazer um acordo por mim”: Trump apanhado em conversa com Macron após reunião com Zelensky

O presidente dos EUA foi apanhado a falar com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre possíveis negociações trilaterais para um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia e sublinhou que acha que Putin “quer fechar um acordo” por sua causa.

