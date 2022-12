18:47

A reação de Ronaldo ao ser substituído no jogo com a Coreia do Sul

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 65' do Coreia do Sul-Portugal e não ficou satisfeito por rumar ao banco, como mostraram as imagens no momento. A CMTV captou o que disse o capitão da Seleção Nacional: "Estás com uma pressa do c... para me tirar, f...".