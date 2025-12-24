Sábado – Pense por si

24 de dezembro de 2025 às 19:36

A impressionante fonte de lava do Vulcão Kilauea no Havai

Na terça-feira à noite, foi possível ver uma impressionante fonte de lava no vulcão Kilauea, na Ilha Grande do Havai.

