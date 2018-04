A carregar o vídeo ...

O guarda-redes brasileiro terminou o seu percurso no futebol profissional no sábado. "Ele merece tudo isso, uma pessoa sensacional, um goleiro fora de série", disse Juan no final do jogo no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

22.04.2018 11:58

A despedida emocionada de Juan a Júlio César













