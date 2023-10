Há 49 minutos

A chegada da noiva Maria Francisca à Basílica do Palácio Nacional de Mafra

A filha dos duques de Bragança casou esta tarde com Duarte Martins. A cerimónia que contou com 1.200 convidados decorreu no Palácio Nacional de Mafra. Centenas de populares juntaram-se à entrada da basílica para ver os noivos e os convidados.