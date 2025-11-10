Sábado – Pense por si

“A BBC News não é institucionalmente tendenciosa”: ex-CEO da estação televisiva comenta demissão após polémica

Deborah Turness, diretora da BBC News, e Tim Davie, diretor-geral da BBC, demitiram-se, no domingo, após uma polémica sobre a forma como um discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, foi editado.

