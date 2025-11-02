Sábado – Pense por si

02 de novembro de 2025 às 16:19

52 anos de sustos e cores: Nova Iorque brilha no Desfile de Halloween

Entre disfarces incríveis, carros alegóricos e muita diversão, Nova Iorque celebra o seu 52.º Desfile de Halloween, atraindo moradores e turistas que aproveitam para viver a magia da cidade mais famosa do mundo neste dia assustadoramente divertido.

