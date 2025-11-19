Sábado – Pense por si

19 de novembro de 2025

25 mortos em ataque russo a prédios residenciais na Ucrânia

Um forte bombardeamento com drones e mísseis atingiu, na noite de terça-feira, a cidade ucraniana de Ternopil, causando pelo menos 25 mortos e dezenas de feridos.

