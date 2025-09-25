Sábado – Pense por si

25 de setembro de 2025 às 20:32Associated Press

24 pessoas mascaradas assaltam joalharia com pistolas e picaretas na Califórnia

Tudo aconteceu numa questão de minutos. Os assaltantes fugiram em carros que os esperavam num estacionamento próximo, informou o Departamento de Polícia de San Ramon. Os agentes localizaram os veículos e conseguiram deter alguns dos suspeitos.

