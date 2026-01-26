Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de janeiro de 2026 às 15:52

Quatro mulheres morreram em explosão numa fábrica de bolachas na Grécia

Pelo menos quatro pessoas morreram na noite de domingo na sequência de uma explosão numa fábrica de bolachas no centro da Grécia. As autoridades estão a investigar a causa da explosão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30