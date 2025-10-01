Sábado – Pense por si

01 de outubro de 2025 às 17:43

Estreia esta noite no NOW a primeira parte do documentário sobre a vida de Silvio Berlusconi

O documentário, dirigido por Sam Blair, tem três episódios que vão ser transmitidos no canal NOW, hoje, amanhã e sexta-feira.

