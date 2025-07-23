Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2025 às 10:55

Recorde o último concerto de Ozzy Osbourne

O cantor, que morreu esta terça-feira, aos 76 anos, subiu ao palco pela última vez a 5 de julho, no Reino Unido, para o concerto de reunião dos Black Sabbath.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente