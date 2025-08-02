Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de agosto de 2025 às 14:14

Multidão de palestinianos alvejada enquanto aguardava a chegada do comboio de ajuda humanitária da ONU em Gaza

Centenas de palestinianos desesperados aguardavam a chegada do comboio de ajuda humanitária da ONU em Gaza e acabaram por ser alvejados.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)