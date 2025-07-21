Sábado – Pense por si

21 de julho de 2025 às 11:27

Mexicanos protestam contra especulação imobiliária por causa do Mundial de 2026

O sul da Cidade do México foi palco de mais um protesto, este domingo, contra a especulação imobiliária e os danos ambientais que acreditam que as obras para o Mundial de Futebol de 2026 vão ter na capital mexicana.

