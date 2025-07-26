Sábado – Pense por si

26 de julho de 2025 às 17:14

Ex-primeiro-ministro tailandês ajuda a preparar refeições para deslocados por confrontos na fronteira com o Camboja

Thaksin Shinawatra, ex-primeiro ministro da Tailândia, visitou, este sábado, os deslocados pelos combates na fronteira com o Camboja. O antigo líder, afastado da política mas ainda influente, ajudou na cozinha de um centro de acolhimento.

