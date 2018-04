Foi o primeiro single e o primeiro grande sucesso do DJ e produtor musical sueco Avicii. Wake Me Up começou a tocar nas rádios em Junho de 2013, sendo parte integrante do primeiro albúm do artista, True – que chegou às lojas três meses mais tarde.

A música, tocada pela primeira vez ao vivo no Ultra Music Festival em Miami, conta com a participação nas vozes de Aloe Blacc e na guitarra de Mike Einziger, dos Incubus.

Wake Me Up chegou ao primeiro lugar das músicas mais ouvidas em 22 países, incluindo grande parte da Europa. A música, apelidada por "hino de Verão" pela Variance Magazine, é considerada por muitos a melhor do artista sueco.