Viver sem compras: os grupos no Facebook onde se dá e troca tudo

Mobilar a sala sem gastar dinheiro ou ver-se livre da tralha, são algumas das motivações dos grupos de doações no Facebook. Sem esquecer, claro, as preocupações ambientais.

"Alguém tem os chapéus sardinha da Sagres?”, perguntou um membro do grupo Buy Nothing Lisbon no Facebook, no passado dia 11 de maio. “Não, mas agora quero um”, respondeu um dos membros. Cinco dias depois surgiu quem oferecesse. Não há nada que não seja dado nos vários grupos de doação na rede social. Roupa, móveis e brinquedos são o mais comum. O objetivo varia entre a caridade, a entreajuda e a sustentabilidade ambiental, mas até aqui espreita a ganância. Já lá vamos.