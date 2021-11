Vigiar as ruas com microfones

Em apenas 60 segundos a polícia chega ao local do suposto tiroteio. O som dos disparos foi captado pelos microfones instalados nas ruas, analisado pelo algoritmo da ShotSpotter, mas precisa de ter a confirmação de uma pessoa. Depois do alerta do computador, os técnicos, que estão de fones nos ouvidos à frente dos ecrãs da ShotSpotter, têm a responsabilidade de decidir se o algoritmo identificou corretamente um disparo de uma arma de fogo. Se for o caso, carregam num botão e a polícia é enviada ao local.



A ShotSpotter criou um sistema de microfones instalados em várias estruturas, nas ruas de mais de 110 cidades norte-americanas, e promete 97% de eficácia a identificar tiroteios. “O que torna este sistema tão atraente é o facto de 80% a 95% dos disparos de armas de fogo acabarem a não ser registados”, diz o chefe-executivo da empresa, Ralph Clark, à BBC. Como se trata de um serviço muito dispendioso para se instalar numa cidade inteira, os microfones são colocados nos bairros problemáticos, muitas vezes em locais onde a maioria da população é negra. O que tem gerado controvérsia.



O problema apontado por alguns advogados é que se o sistema não for exato são inutilmente enviados agentes com um objetivo de encontrar alguém suspeito ou já com o preconceito de encontrar um negro de arma em punho.