Outubro de 1998: a PlayStation estava presente há mais de três anos em todos os mercados internacionais e desafiava o modelo das restantes consolas porque não tinha uma mascote. Sem um Mario como a Nintendo, um Sonic como a Sega, tinha feito uma série de tentativas, como Crash Bandicoot ou Spyro the Dragon.Pouco antes do Halloween de 1998 aparecia mais uma tentativa, Daniel Fortesque, o protagonista de MediEvil, um jogo em 3D num misto de aventuras e hack’n’slash (uma forma simpática de dizer "muita bulha") que se passava na Idade Média. Principal característica do protagonista? Estava morto. Era o esqueleto de um herói cuja lenda contava uma falsa história. Morto, tinha oportunidade de tornar a história escrita real e, finalmente, acabar com os planos do malvado feiticeiro Zarok.O protagonista de MediEvil tinha tudo o que se pedia da PlayStation dos 90: arrojado, desafiante, divertido e, claro, muito pouco mascote. Contudo, a imagem ficou, deu origem a mais dois jogos (MediEvil 2 para a PlayStation e MediEvil: Resurrection para a PSP) e tem agora direito a um remake para a PlayStation 4, lançado a 25 de outubro.Os mais novos podem não ter presente este herói sem mandíbula, mas quem ainda anda nos 30 sabe quem é Dan Fortesque. Esta nova versão de MediEvil é um remake feito de raiz e os gráficos e a jogabilidade estão completamente sintonizados com 2019. O ambiente cartoonesco continua a existir e o upgrade gráfico capitaliza essa valência muito humorística do original. Este é o jogo para matar mortos-vivos neste Halloween.Ao longo desta década alguns jogos de aventura e resolução de puzzles exploraram muito as dinâmicas de terror em histórias que são tudo menos de terror. E o truque funciona. Jogos como Gone Home, What Remains of Edith Finch, The Vanishing of Ethan Carter ou Firewatch percorrem-se do início ao fim em menos de 5 horas e são uma delícia no que diz respeito à história e à jogabilidade.