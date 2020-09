O bom tempo vai de férias. Pelo menos, durante a próxima semana. Assim, aproveite o calor deste fim de semana e prepara-se para um regresso às aulas molhado. A próxima semana vai ser marcada quebras de quase dez graus nas temperaturas máximas e o regresso de chuva.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é já no domingo que a diferença se vai fazer sentir. "Vamos passar de máximas de 37 graus, em Braga, no sábado, para 26, na segunda-feira", exemplifica a meteorologista Ângela Lourenço, à SÁBADO. O fim de semana vai marcar a transição entre a influência de uma massa de ar quente vinda de Espanha e do Norte de África, que se faz sentir agora, e uma massa de ar fresca vinda do Oceano Atlântico, que vai chegar na segunda-feira.Domingo vai ser, por isso, "um dia de transição", alerta a meteorologista. "Com vento forte nas terras altas", mas ainda com temperaturas amenas, já mais baixas do que as que são esperadas para amanhã, sábado.Ângela Lourenço sublinha que "independentemente dos valores absolutos, as pessoas vão mesmo sentir uma diferença entre o calor do fim de semana e o ar mais ameno e fresco de segunda-feira". Com esse ar mais fresco virá também a chuva, que "deve persistir durante toda a semana", acrescenta a especialista do IPMA.As temperaturas máximas vão passar de 38 graus em Santarém, 35 em Lisboa ou 33 no Porto, esperadas para sábado, para 31 em Santarém, 27 em Lisboa ou 24 no Porto, previstas para segunda-feira.Uma instabilidade normal para esta época do ano. "Nestes meses de transição é normal existirem episódios típicos de outono e outros típicos de verão", explica. Por isso, Ângela Lourenço acrescenta: "Não diria que é o fim do verão. O final de setembro pode trazer outra vez tempo mais quente, uma oscilação normal para estas épocas de transição."