Vera Holtz é uma atriz bem conhecida em Portugal. Já deu corpo a personagens em dezenas de telenovelas, algumas delas transmitidas em Portugal. Aos 67 anos - e com 40 anos de teatro na bagagem - estreia-se em Portugal ao lado de Marcos Caruso na peça Intimidade Indecente. O par dá voz a um casal que se separa aos 60 anos e que se reencontra ao longo das quatro décadas seguintes. A estreia acontece esta quinta-feira, 26, no Teatro Tivoli BBVA e a partir de novembro a peça vai correr o país.A atriz gosta de envelhecer - se não tivesse envelhecido não tinha conseguido fazer este papel - e repete muitas vezes que está feliz. O sorriso permanente na cara é prova dessa felicidade.

Quando chegou?

Ontem. Estou em fuso horário ainda.

Viajou a partir de onde? Conseguiu dormir?

Estou vindo do Rio de Janeiro. Dormi. A gente chegou às 6h30 e a gente nunca dorme muito, não é?

Está quase a fazer 40 anos desde que se estreou profissionalmente...

No Rasga Corações em '79? 40 anos, né? Você... É bom lembrar. (Risos)



E ainda se lembra da primeira vez que subiu a um palco?

Sim, eu me lembro de quando eu descobri o que eu queria fazer. Eu fui ver uma peça, chamada Se Correr, o Bicho Pega, se Ficar, o Bicho Come, com a Myriam Muniz, que era uma atriz tragicómica brasileira, e eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma peça falei: "Eu quero fazer isso aí". Parecia que deu um... Sabe, acho que foi uma epifania que eu tive, não é? Esse dia eu me lembro bem. E no palco, eu tinha alguns momentos assim. Ou durante a montagem da peça, ou na desmontagem da peça, eu me lembro de ficar sentada no palco e eu queria que aquilo que eu estava vivendo durasse por muito tempo. Então eu acho que fui renovando os meus votos com a minha profissão. E eu me lembro que na escola dramática tinha alguns momentos em que eu falava assim: "Vamos eternizar o momento", durante o Rasga Coração, na estreia... E foi uma estreia muito bonita, tinha tido a revolução dos cravos aqui, né, e quando terminou a peça, o Manguari Pistolão que era o personagem central, era um revolucionário, e o palco foi invadido por cravos vermelhos. Então quando abriu a cortina, no agradecimento, estava cheio de cravos assim no nosso palco. Nós estreámos em Curitiba, no estado do Paraná e foi muito importante. Foi primeira peça do Vieninha, Oduvaldo Vianna Filho (1936-1974), que foi liberada pela censura, em 1979.

Continua a emocionar-se com as estreias e os fechos dos ciclos das peças?

Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é diferente. Você vai percebendo... É como se a sua responsabilidade fosse aumentando... À medida que você convive com a sua profissão, você precisa de responder melhor por ela. E não tem como não se emocionar. Não só no teatro como em televisão, que eu trabalho bastante com televisão também. E às vezes eu faço muito... dirijo também teatro, faço supervisão, ou colaboração artística, mas não tem como não vibrar com a descoberta artística, né? E hoje em dia eu convivo muito com gerações mais novas. E poder compartilhar a nossa vivência, a nossa experiência com as gerações mais novas também é fundamental.

Foi essa vontade de estar com as gerações mais novas que a levou a, nos últimos tempos, se interessar mais pela encenação? No teatro tem encenado bastante, as últimas cinco, seis peças...

É, tenho feito bastante coisas... Não, eu acho que... Eu não sei também o que é que aconteceu com a minha vida que de repente ela ficou... Inesperadamente, ela ficou muito... Tenho feito muita coisa nos últimos anos. Mas eu acho que é talvez o desejo da linguagem, da renovação, de você trocar, né? Dividir um pouco o conhecimento com os outros. E eu acho que tenho uma relação apaixonada com o trabalho, trabalhar com arte, eu acho que está muito associada essa paixão... Não tem como dissociar essa relação passional que a gente tem com o teatro.

Esta peça que vai estrear agora com o Marcus, já tinha estado em cena e entretanto teve outros atores a fazerem a peça, outras encenações. Lembra-se quando teve o primeiro contacto com este texto?

Sim, eu fui assistir à Irene Ravache com o Marcus, me diverti muito. E pensei: "Como é que eles conseguem fazer isso, como é que elas conseguem envelhecer dessa forma, com tão pouco recurso?" Porque o figurino não muda, nessa montagem com a Irene Ravache, eles colocavam uma blusinha e faziam modificação na voz, no gestual, na postura e você vê o tempo passando, aquilo para mim... Eu falei mesmo: "Mas que coisa genial". Depois eu fiz um pouquinho, eu substituí a Irene Ravache por um ano, ano e pouco, e agora, quinze anos depois, nós envelhecemos também. Nós fazíamos a peça e começávamos com 50. Depois 60, 70, 80. Agora nós começamos a peça com 60 anos, 70, 80, 90. E estamos numa outra época, porque o envelhecimento hoje mudou tudo, né? As pessoas não perdem Outonos. Hoje em dia você tem uma diversidade imensa de envelhecer, de corpo, de voz... A medicina avança muito. Protege muito a velhice, hoje. Nós fizemos ensaio aberto na semana passada, no Rio de Janeiro e a peça, ela teve uma atualização pelo público. O público atualizou a peça. É um casal que se separa aos 60, tenta aos 70 retomar a relação, depois de novo aos 80, depois aos 90. Então muito engraçado como é que o público reagiu. Torcia pela mulher quando a mulher estava se liberando, liberdade feminina, essa questão do empoderamento feminino está muito presente hoje, a mulher em busca de uma postura diferenciada. Isso foi muito interessante. O público olhando de outra forma uma obra que eu consegui vivenciar há 15 anos. E agora é tudo diferente. As pessoas mudaram, não é?



Falou do empoderamento feminino sente que tem uma necessidade de representar uma mensagem?

Eu acho que sim. Não tem como. Você... A sociedade pede isso para você de alguma forma, com as transformações. E apesar de a gente ter vivido tudo isso em tempos diferentes. A busca pela liberdade, já há muito tempo que a mulher está em busca disso. Mas hoje se percebe que o movimento, ele é mais capilarizado. Tem gerações cada vez mais jovens em busca disso. Muito interessante. Acho que sim, a gente tem uma responsabilidade social bastante grande.

O que é que sente quando sobe ao palco com o Marcus, que já conhece há vários anos? É estar com um amigo em palco, ter um colega de trabalho que admira?

É. O que sobe ao palco são as entidades todas. O ator se permite ter inúmeras identidades. E convivemos com elas. O Marcus realmente é meu amigo. Eu trabalho pouco com o Marcus assim. Em televisão acho que... Nós estivemos nas mesmas novelas, mas nunca contracenei direto. Mas eu admiro o Marcus há muito tempo, ele é, tem uma carreira muito ativa, ele faz muitas coisas, então é muito divertido entrar em cena. Eu tenho uma admiração imensa pelo Marcus, aprendo muito com ele, porque ele tem um tempo de comédia que é conquistado, que é dele. É um prazer muito grande fazer essa peça junto com o Marcus, assim. Para mim é uma experiência nova, nunca trabalhei fora do Brasil, é a primeira vez. Eu fiz uma vez [trabalho no estrangeiro], mas foi em televisão. Fiz Vamp, uma novela, isso foi na década de 90 e os nossos vampiros moravam todos aqui, em Mafra, Sintra. E depois eu era uma caçadora de vampiros, nessa novela, e eu vinha caçar os vampiros aqui. A minha experiência de trabalho fora do Brasil foi aqui na televisão e só agora no teatro.

Está nervosa por se estrear em Portugal?

Estou assim... Acho que estou feliz por poder dividir o meu trabalho... Eu já vim bastante para cá. Nunca trabalhei, mas viajei bastante por Portugal. Vim muito com as minhas irmãs que são apaixonadas aqui por Portugal e para mim é uma novidade, realmente, entrar em cena e ver como é que o público vai reagir. Nas ruas eles nos conhecem pela televisão. Todo o mundo vem conversar, solicitam uma fotografia, muito gentis, muito educados, já estão falando para a gente: "Vamos ao teatro, nós vamos ao Tivoli, que prazer"... Existe uma troca muito grande com o público e parece que tem uma novela no ar aqui, Avenida Brasil, que é uma novela de muito sucesso no Brasil e no mundo inteiro então a "Mamã" Lucinda [personagem interpretada por Vera] já abriu o caminho para mim, ela chegou primeiro. Estou feliz.

Nunca foi muito para o estrangeiro. Mas muitos dos seus colegas emigraram. Porque é que nunca quis ir trabalhar para o estrangeiro, ou porque acha que nunca recebeu um convite?

Porque acho que eu trabalhei muito, nunca parei de trabalhar. Eu fiz muito teatro e tinha muita curiosidade de aprender. Fiz Rasga Coração do Oduvaldo Vianna Filho, e, depois que eu estreei, não parei mais. Durante muito tempo acompanhei diretores como assistente, não só de direção, mas como de cenografia, gerenciamento, adminitração... Fiz muita coisa dentro do teatro. Depois fui para a ópera. Também trabalhei na ópera, na parte da compassaria, fiz figuração em ópera. A minha curiosidade era muito grande . E eu nunca parava muito de trabalhar. Então acho que nunca tive espaço para essa vontade [de trabalhar no estrangeiro]. E como eu também nunca fui muito de grupo - os grupos viajavam muito para festivais internacionais -... Eu nunca fiquei muito tempo num grupo. Eu ficava querendo conhecer outros diretores, diversificar mais, não só trabalhar com um género, ou só com um diretor, então não tive esse tempo. Aí fui para televisão, então não tive muito espaço na minha vida para uma vivência internacional.

Sente que este é um texto que não conseguiria fazer há uns 20, 30 anos?

Não. Eu não. Quando eu vi a Irene também não acreditava. E se eu vejo o vídeo hoje de há 15 anos, eu percebo que são duas pessoas mais jovens tentando fazer duas pessoas mais velhas. Hoje, nós somos pessoas um pouco mais velhas fazendo pessoas que acompanham o nosso próprio envelhecer. É mais confortável. Minha voz foi ficando um pouco mais lenta, mais grave... O próprio corpo... É uma busca minha, eu envelhecendo. Na época eu tentava fazer o velho. Hoje em dia já sou uma senhora muito mais próxima dos 90 (risos). Tive uma colaboração bem grande do Toni Rodrigues e da Bianca Paim nessa parte do corpo para que os quatro atos ficassem bem difenrentes, no primeiro com 60, depois com 70, 80, 90. A gente se preparou para isso, a voz, para onde ela ia, a parte gestual... Então essa parte técnica trabalhámos bastante. Mas não acho que seja uma obra para ser feita por uma dupla de jovens atores. É meio estereotipado.

Está a lidar bem com o envelhecimento?

Tenho 67 anos, sou de 1952, tenho orgulho da minha geração. O Marco tem a minha idade e nós dois somos [do ano chinês] do dragão. Não que eu acredite nessas coisas, mas acho que é um bom assunto para iniciar uma conversa. Nós somos dragão do chinês. Então nós temos um temperamento mais coletivo, gostamos muito de conversar com as pessoas. Tenho lá problema! Para mim é história, tempo. Nem tenho muito essa relação de "Ah, vamos conversar como é bom envelhecer". Não tenho tempo para isso aí. Essa história segue.

É uma coisa que acontece.

É. Gostoso. Graças a Deus, tenho esse direito de envelhecer. (Risos)

Há medida que vai envelhecendo, mantém o desejo de explorar outros mundos artísticos?

Sim. Eu sou formada em artes plásticas. Comecei por estudar música na minha cidade, quando era pequenininha, na minha cidade, perto de São Paulo. Tem lá um conservatório de música. Então, com 6 anos de idade todo o mundo ia estudar piano. Minha tia era professora e ela nos acompanhava no piano desde muito cedo. E minha família era alemã, a 5ª geração de alemães, eles tinham uma grande ligação com a música. Tinha piano na casa da minha tia. Fazia parte da formação, aquilo da música. Aí, eu fui para artes plásticas porque eu gostava muito de desenhar, na época, mas não foi artes plásticas a arte que me acolheu. A arte que me acolheu mesmo foi o teatro, a parte da interpretação. E eu continuo super curiosa, acompanho exposições internacionais, acompanho artes plásticas, o Brasil tem uma cena bastante significativa e até quero conhecer aqui em Portugal. Mas a curiosidade ainda se mantém, acho que faz parte do meu temperamento, essa curiosidade.

Tem-se mantido ligada às artes plásticas através do seu Instagram.

Sim, acho que se pode dizer que é uma performance. Eu acho que essa identidade passa pelas artes plásticas. Eu acho que na minha formação, onde eu expandi o conhecimento nas artes plásticas foi nessa performance onde boto foto ou vídeo, comentando ou não uma situação que me toca. Que me sensibiliza, mobiliza. No Instagram tem uma conversa muito grande com as gerações mais novas. Eu até me surpreendo, às vezes bem jovens, mesmo. Ás vezes um pessoal mais velho também, mas as gerações mais novas, elas são bem presentes nos comentários. E eles não vão na rua e conversam connosco, não é? Eles são mais indoor. Não são muito outdoor. Mas se percebe que tem uma pulsação de energia quando eles me vêem. Eles ultrapassam aquela barreira de estarem sempre assim [finge que olha para um telemóvel entre as mãos] e tentam comunicar comigo e é muito interessante. E é uma obra para você entender, ou não entender. Às vezes são obras só para conceituar e às vezes são obras para você sentir, não precisa de entender. E com imagens eu sinto mais facilidade de me expressar do que com palavras.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vera Holtz (@veraholtz) a 5 de Out, 2018 às 1:03 PDT

Tenta sempre ter uma mensagem a transmitir nos seus trabalhos? Por exemplo, neste caso pretende levar as pessoas a pensar no quê? Nas dinâmicas do amor, da paixão, do sexo, na velhice?

Da não desistência também. Acho que a resistência do amor. Hoje em dia temos cada vez mais... Hoje em dia as pessoas se começam a separar cada vez mais velhas. Com 60 e 70 anos ninguém se ia separar, antes. E agora ocorre sem problema. Essa questão da longevidade, permite a você procurar novas parcerias, ou não. Eu acho que a peça é sobre a não desistência desse casal. Eles realmente se amam. E depois pensa sobre a vida, os filhos, dá instruções comportamentais e pede essa insistência no amor.

É esse a mensagem que gostava de transmitir a quem sair da peça?

Essa e a de cuidar da sua família. Cuide das suas escolhas. Eu acho que as escolhas têm de ter um bocadinho mais. Tem de reflectir mais quando fizer uma escolha. Pense um bocadinho mais no outro, não pense só em você.

Disse que às vezes sente menos facilidade em transmitir uma mensagem com palavras. Mas os atores vivem das palavras e do corpo.

É, mas a palavra do outro é fácil, né? Eu admiro o valor do jornalista porque vocês têm uma facilidade incrível de falar. As palavras amam vocês, né? E no caso do ator ele repete a palavra. Eu pego na dramatugia e falo. Porque eu não sou ainda desta nova geração em que o ator é criador. Estão noutro momento. Mas talvez seja uma loucura da minha cabeça. Mas nesse sentido [de transmitir palavras], o Instagram é muito gostoso. Eu estou muito feliz, eu estou falando o que eu quero falar.