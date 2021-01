Vem aí a pior vaga da pandemia

ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de janeiro de 2021.

O abrandamento das restrições no Natal – numa altura em que rondávamos os 3 mil casos – seria sempre um presente envenenado. Mas desconhecia-se o real impacto de um 24 e um 25 de dezembro parecidos com os de 2019. "A mobilidade foi alterada e o uso da máscara desceu (dados do Barómetro Covid-19), portanto todos fomos um pouco mais permissivos, o que no global resulta num aumento de casos", explica àCarla Nunes, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública.O investigador Miguel Prudêncio reforça que ninguém duvidava de que o abrandamento ia ter um preço."Mas não se pensou que fosse tão alto." Henrique Oliveira concorda. Este crescimento não foi inesperado, mas excedeu "um pouco as nossas previsões mais pessimistas". De acordo com números do Instituto Superior Técnico, "a abertura do Natal pode provocar mais de 2.500 mortos se considerarmos que os efeitos se prolongam por janeiro, fevereiro e março".O risco pandémico nunca foi tão alto, admite o virologista Pedro Simas. E não há como fugir ao confinamento. O que a história desta pandemia nos diz é que "quando chegamos a este nível de infetados por dia [10 mil], é muito difícil controlar a tendência crescente das infeções". Existem ainda mais motivos para esta terceira vaga ser preocupante. Temos os hospitais em risco de rutura, os profissionais de saúde exaustos e novas variantes da Covid. Falámos com oito especialistas para fazermos um retrato desta vaga.