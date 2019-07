Em estreia a 19 de julho, La Casa de Papel retorna ao Netflix que produz agora exclusivamente esta terceira temporada com mais orçamento, mais localizações, novos personagens e uma nova missão para os já conhecidos e saudosos ladrões com máscaras de Salvador Dalí.

A série espanhola tornou-se um fenómeno viral de televisão em 2018. Inicialmente produzida pelo canal espanhol privado Antena 3 e estreado em Maio de 2017, La Casa de Papel teve os seus direitos de distribuição internacional adquiridos pela plataforma de streaming Netflix que impulsionou o seu sucesso mundial. Lançada nesta plataforma no Natal de 2017, a série viu o seu formato de heist movie transformado e remontado, tendo a temporada original sido partida em duas partes, com mais episódios de menores durações do que os exibidos em Espanha.