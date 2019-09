Leia mais no Correio da Manhã. Até um dia... descansa, finalmente, em paz". A socialite Lili Caneças também reagiu à notícia afirmando que esta era uma "morte anunciada". "Despedi-me dele há 2 meses atrás... sinto muito", comentou na publicação.

Após a notícia da morte do cabeleireiro e empresário, Eduardo Beauté, ter sido avançada pelo ex-marido, Luís Borges, vários famosos já se pronunciaram sobre o empresário.Flávio Furtado foi um dos primeiros a reagir à publicação do modelo no Instagram: "