Uma família canadiana deparou-se com uma imagem rara: um urso pardo branco. A família estava a passar pelas Rocky Mountains e parou na berma da estrada para fotografar o animal."Nós ficámos do género: "Não acredito". Nós sabíamos que eramos uns sortudos porque é raro ouvir falar de ursos pardos brancos", disse Cara Clarkson citada pela imprensa local.Os cientistas referem que os ursos pardos têm uma pelagem que vai desde o castanho muito escuro até ao loiro. Mas que um exemplar branco é raríssimo. Referem ainda que não se trata de albinismo, mas sim a preodimnância de um gene recessivo no seu ADN.As autoridades florestais já tinham detetado o urso pardo branco em 2017, mas o vídeo da família Clarkson é a primeira imagem que foi captada do mamífero.