REINADO. AMBIENTE DE QUASE GUERRA CIVIL

Um rei só e sob constante ameaça

Susana Lúcio
D. João II exigiu obediência aos nobres e centralizou o poder na Coroa. Sem irmãos que o apoias sem, enfrentou duas conspirações e ele próprio executou um dos traidores

Duque, o que faríeis vós a quem vos quisesse matar?” perguntou D. João II a D. Diogo, duque de Viseu, e irmão da Rainha D. Leonor, no verão de 1484. O rei tinha convocado o cunhado a Setúbal, depois de ser avisado que este liderava uma conspiração para o matar. “Matá-lo-ia”, respondeu o duque. Sem demora, D. João II, então com 29 anos, apunhalou-o com uma adaga.

