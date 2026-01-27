Sábado – Pense por si

IMPÉRIO. O MONARCA QUE PLANEOU A EXPANSÃO PORTUGUESA

O príncipe guerreiro e leal

23:00

Armado cavaleiro em campo de batalha no campo de batalha em Arzila, Norte de África, foi aclamado rei duas vezes - na primeira devolveu a coroa ao pai ao fim de quatro dias

O príncipe João, herdeiro da coroa de Portugal, ficou furioso. Recebera uma carta do pai, o Rei Afonso V, em que este abdicava do trono. “Filho: eu me parto para entrar em religião”, escreveu o monarca. “Pelo que mando que vós vos intituleis logo rei desses reinos de Portugal e dos Algarves, como muitos dias há que me aprouvera como bem sabeis.”

Tópicos príncipe Filhos Filho Realeza Bragança Isabel de Melo Coimbra Portugal Castela Universidade do Porto
