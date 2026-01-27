Sábado – Pense por si

TRONO. D. JOÃO II QUIS UNIR PORTUGAL E CASTELA

Fim do sonho de reinos unidos

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

Apesar dos êxitos na expansão marítima, no reino a tragédia abateu-se sobre a Coroa quando o príncipe herdeiro, D Afonso, morreu inesperadamente

O casamento do príncipe herdeiro, D. Afonso, com D. Isabel de Castela, no dia 29 de novembro de 1490, engalanou a cidade de Évora. Orgulhoso, o Rei D. João II mandou construir um enorme salão em madeira junto ao Mosteiro de São Francisco, para receber os convidados. “Tinha tanta e tam rica prata e tantas e tamanhas e ricas peças que era cousa espantosa e de grande maravilha”, descreve o cronista Garcia de Resende na crónica Vida e Feitos de d’El Rey D. João II.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Herdeiros Herdeira Rainhas Realeza Castela Leonor Isabel de Melo Santa Sé José Manuel Garcia Luís Adão da Fonseca
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Fim do sonho de reinos unidos