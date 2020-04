Um poema recitado durante um protesto: a fotografia do ano para o World Press Photo

Uma imagem do fotógrafo Yasuyoshi Chiba é a fotografia do ano para o World Press Photo. Na fotografia, vê-se um homem jovem, iluminado por telemóveis, que recita um poema ao lado de manifestantes num protesto em Cartum, Sudão, quando há falta de eletricidade.



A série de fotografias "Kho, a génese de uma revolta" do francês Romain Laurendeau é o World Press Photo Story of the Year. É sobre o facto dos jovens, que representam mais da metade da população da Argélia, sofrerem com o desemprego uma vez que de acordo com um relatório da UNESCO, 72% das pessoas com menos de 30 anos estão desempregadas neste país.