Sameer Anwar tinha cinco anos quando enfiou uma pequena peça de Lego pelo nariz em 2018. Foi apenas este domingo, dois anos depois, que a peça caiu.A criança contou aos pais que não a conseguia encontrar e estes levaram-no ao serviço de urgência que informou que não conseguia localizar o pequeno bloco de brincar. Os médicos disseram aos progenitores que a peça teria entrado no sistema digestivo da criança e que não teriam de se preocupar. No limite, nem haveria peça. Os pais acabaram por esquecer a situação até porque a criança não sentia dores ou dificuldades em respirar. "Ele nunca se queixou de nada", informaram os pais em declarações ao jornal britânico The Guardian.Os pais descreveram Sameer como "brincalhão e uma personalidade traquina". E por isso não ficaram espantados quando, este domingo, a criança colocou o nariz sobre queques com cobertura feitos pela mãe. No entanto, ao inspirar, a criança começou a queixar-se de dores no nariz e os pais pensaram que poderia ter aspirado algumas migalhas de bolo ou cobertura. A mãe ajudou a criança de sete ano a assoar-se e limpar bem as narinas. Mas o grande choque foi quando não encontraram migalhas nos lenços, mas sim uma peça de Lego coberta de ranho.A criança terá ficado resplandecente com a descoberta: "Mãe! Encontrei o Lego! Tu dizias-me que não estava lá, mas afinal estava", exclamou a criança."A peça de Lego parecia um bocado nojenta, mas é mesmo assim. Inacreditável", disseram em declaração ao jornal britânico os pais que ainda não decidiram o que fazer com a peça.