Todas as referências do vídeo de Childish Gambino, This is America

A música This is America do rapper norte-americano Childish Gambino apanhou a Internet desprevenida e nem pediu permissão. Desde o lançamento do single no passado sábado, o tema conta já com mais de 60 milhões de visualizações no YouTube - e assume-se como uma crítica bem visível e pesada à sociedade dos Estados Unidos da América, relatando a discriminação racial presente no país, às custas de uma cultura afro-americana destinada a entreter.





No vídeo, o nome de palco de Donald Glover – com carreira também no mundo da televisão e da comédia - acrescenta detalhes subtis nos panos de fundo, aborda a violência com armas no país e até faz referências à Bíblia e ao período de escravidão que a comunidade afro-americana atravessou.

Realizado por Hiro Murai – conhecido por ser realizador da série da Netflix Atlanta na qual o próprio Glover é criador, produtor e actor principal –, o videoclip é carregado de simbolismos e as teorias para tentar dissecar os seus significados escondidos não tardaram. Aqui ficam algumas delas:

Trayvon Martin

O vídeo começa em ritmo alegre e fresco, representando a música afro-americana, com um homem sentado numa cadeira a tocar guitarra num armazém.

Este homem chegou a ser confundido, devido às semelhanças físicas, com o pai de Trayvon Martin, um jovem morto na Flórida em 2012 – que fez iniciar os protestos do movimento "Black Lives Matter". Entretanto, o actor em causa, Calvin The Second, já veio a público confirmar a sua participação no videoclip, dissipando as teorias sobre o pai de Trayvon.



































Tio Ruckus

É então que Childish Gambino aparece do fundo, dançando de maneira característica na comunidade afro-americana e fazendo um gesto facial curioso. A abertura do olho esquerdo e fecho do olho direito representa a personagem Tio Ruckus, da série The Boondocks, que conta a história de um homem negro que se dizia branco e tinha nojo de negros, embora dizendo que o racismo não existia.

































Jim Crow

Depois desta expressão facial, surge o primeiro momento chocante do vídeo: um homem sentado numa cadeira, encapuzado e com as mãos e pés atados, é morto a tiro por Donald Glover à queima-roupa. Há então uma mudança brusca de tom da música, com um ritmo trap e uma lírica mais incisiva, na qual o músico entoa ‘This is America’- "Isto é a América", traduzindo para português.

Este assassinato é acompanhado por uma pose incomum de Gambino, que simboliza a personagem Jump Jim Crow, interpretada por Thomas D. Rice, que usava tinta preta para pintar a sua pele e imitar a raça negra. A expressão tornou-se pejorativa nos EUA e até deu nome a leis de segregação racial – que vigoraram entre 1876 e 1965.



































E mais: o músico apresenta umas calças semelhantes às usadas por soldados da Confederação americana, numa clara alusão à morte de escravos por parte dos seus donos. Nos momentos depois dos disparos, a arma com que Glover alvejou o homem é colocada cuidadosamente sobre um pano vermelho, enquanto que o escravo é arrastado pelo chão.









Danças com jovens

Os movimentos de dança africana que procedem este assassinato também foram alvos de comentários, com jovens a dançar atrás de Gambino numa tentativa de esconder a confusão que vai acontecendo em segundo plano.

A própria coreógrafa do videoclip partilhou o comentário de um fã, no qual o mesmo diz que "os movimentos de dança de Childish Gambino querem distrair-nos da loucura que está a acontecer no fundo do vídeo e é exactamente esse o objectivo".





Childish Gambino’s dance moves distracted all of us from the craziness that was happening in the background of the video & that's exactly the point he's trying to make.......#ThisIsAmerica pic.twitter.com/7o9e0XBGld — Hurt Cobain (@D_Breezy_) 6 de maio de 2018





Coro de igreja e Charleston

O plano do videoclip muda novamente e aparece um coro de igreja que canta alegremente e, com ele, o ritmo africano volta. Este rapidamente termina com o aparecimento de Glover que, com uma arma semi-automática, mata todos os membros do coro, recomeçando o tom violento da música e o hino de Glover ‘This is America’.

Trata-se de uma clara alusão à epidemia das armas nos EUA e ao ataque de Charleston, na Carolina do Sul em 2015, quando Dylan Roof entrou numa igreja da cidade e matou 9 pessoas a tiro. Depois do massacre, a arma é mais uma vez recolhida num pano vermelho e o assassino passa "impune", em referência ao tratamento a Roof, que recebeu uma refeição por parte da polícia no restaurante Burguer King a seguir aos assassinatos.



































Apocalipse

O cenário de fundo torna-se então apocalíptico: polícia a perseguir negros, pessoas a suicidarem-se - numa alusão ao desespero da comunidade afro-americana perante o contexto em que vivem -, e jovens a gravarem o que vai acontecendo – numa menção ao papel das tecnologias para registar os episódios que tomam lugar nos Estados Unidos. Tudo enquanto Glover e as crianças continuam a dançar no plano principal, como entretenimento para quem vê o que se passa.



































Há ainda uma referência a Richard Pryor, comediante dos anos 70 e 80 que abordava os assuntos do racismo nos EUA e um aparecimento da Morte, a figura negra montada num cavalo – representando uma passagem da Bíblia.

































"Eis um cavalo amarelo, que sentado sobre ele tinha por nome Morte; e o inferno seguia-o; e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra." Apocalipse 6:8

Cenas finais

Nos momentos finais, as crianças fogem de Gambino quando este parece carregar uma arma. Porém, é apenas o seu braço e a imagem parece remontar para o facto de a comunidade negra continuar a ser vista como perigosa mesmo que não esteja a cometer nenhum crime. Recomeça o ritmo alegre com o reaparecimento do homem do início, agora apenas em memória, tocando a guitarra com o rosto encapuzado, e SZA, uma cantora representando as mulheres afro-americanas, no meio do armazém que está agora cheio de carros, possivelmente numa alusão à classe trabalhadora da comunidade negra dos Estados Unidos.



































O vídeo termina com a perseguição de polícias a Glover, numa cena semelhante à do filme de terror "Foge", de Jordan Peele, que conta a história de um jovem negro que foge de uma família que persegue afro-americanos.



































Em entrevista à E! Entertainment durante a Met Gala, em Nova Iorque, Donald Glover confessou que "apenas queria fazer uma boa música".





A canção estreou no programa Saturday Night Live, em que Glover foi o apresentador convidado, com uma participação ao vivo que inclui algumas dessas referências.