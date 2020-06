Os alunos da FOR (Formação Olga Roriz) fazem o pino, acrobacias, saltos – mas sempre de cara tapada e mãos desinfetadas. Dançar é terapêutico, reforçam. Mas a reabertura de portas, a 18 de maio, foi uma decisão "muito ponderada", diz a coreógrafa Olga Roriz. Ensaiar num palácio, o Pancas Palha, cedido pela câmara de Lisboa desde 2013, permite-lhes ter espaço amplo "diferente da maior parte dos estúdios de companhias de dança", prossegue a fundadora da escola.



Mesmo com a música alta vinda das salas de ensaios, a ordem é para manter as portas abertas nas áreas comuns e de serviços. A SÁBADO foi assistir aos ensaios na passada sexta-feira (dia 5).