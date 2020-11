ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de novembro de 2020.

Para evitar a desinformação, Tim Harford, economista, colunista do Financial Times e professor em Oxford, escreveu o livro O que os números escondem - 10 regras para aprender a decifrar informação e compreender melhor o mundo. Autor de nove livros, já explorou a criatividade, os problemas económicos e as invenções mais extraordinárias. Desta vez, quer ajudar-nos a pensar melhor.O mais comum é que pensamos com o nosso coração e não com a cabeça. Muitas vezes, as pessoas olham para um número e não reparam como é que se sentem com o que aquilo quer dizer. No fundo, estão à procura de um número que valide o que pensam, o que os seus amigos ou partido defendem. É a ideia: estou a ganhar ou a perder. Não olham para factos sobre o mundo, mas para o seu status. Somos seres sociais, e somos influenciados pelas nossas emoções e preconceitos. Há um estudo que descrevo no livro com apoiantes de Trump a quem são apresentadas alegações falsas. A suposta notícia é que tinham sido apanhados imigrantes mexicanos, na fronteira, e todos tinham coletes com explosivos. É absurdo, mas eles diziam que partilhariam a notícia. Só quando lhes perguntavam: "Acham que é verdade?" Aí, paravam e diziam: "Ok, não faz sentido."