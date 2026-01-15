Sá Pinto continua no Irão mas tem planos de emergência preparados para possível retirada

Intenção do treinador do Esteghlal é ficar enquanto as condições de segurança o permitam.

O treinador português Ricardo Sá Pinto, do Esteghlal, continua no Irão em segurança e tem intenção de permanecer no país até que lhe seja permitido, disse esta quinta-feira à Lusa fonte próxima do técnico.

Segundo a mesma fonte, o treinador luso continua no país em segurança, com planos de emergência para uma possível retirada já preparados, mas a intenção é ficar, até que as condições de segurança o permitam.

Portugal determinou na quarta-feira o encerramento temporário da embaixada no Irão, quando ocorrem manifestações massivas contra o regime iraniano, anunciou hoje o Ministério dos Negócios português.

Elementos da equipa técnica de Sá Pinto e jogadores estrangeiros do plantel já estão em Istambul, mas os futebolistas iranianos continuam no país e a equipa tem jogo marcado para sábado.

Depois de ter competido à porta fechada para a Taça, o Esteghlal vai receber o campeão iraniano Tractor, na 16.ª jornada do campeonato, no qual é terceiro classificado, com 25 pontos, a cinco do líder isolado Sepahan.

Ricardo Sá Pinto, de 53 anos, regressou em junho de 2025 ao Esteghlal, que já tinha orientado em 2022/23, tendo vencido a Supertaça nacional.

Os protestos no Irão intensificaram-se no final de dezembro passado, impulsionados pelo agravamento da crise económica, pela elevada inflação e pelo descontentamento generalizado com o regime iraniano e a falta de liberdades civis.

As manifestações espalharam-se por várias cidades e têm sido duramente reprimidas pelas forças de segurança, com recurso a força letal.

Organizações de direitos humanos relatam milhares de mortos, milhares de feridos e detenções em massa, embora os números exatos sejam difíceis de confirmar devido a cortes no acesso à Internet e à censura estatal, o que tem gerado ampla condenação internacional.

A organização não-governamental Iran Human Rights (IHRNGO) elevou para 3.428 as mortes registadas nos protestos que abalam o Irão há mais de duas semanas, alertando que são casos que conseguiu verificar e que o número real deverá ser superior.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado repetidamente as autoridades iranianas com uma intervenção militar contra a República Islâmica e instou os manifestantes a prosseguirem protestos.