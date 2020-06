G.W. Exotic Animal Park

Carole Baskin, a rival do Tiger King que inspirou um documentário de sucesso na Netflix, é a nova proprietária do terreno onde Joe Exotic tinha o seu parque de tigres. A medida foi tomada por um tribunal e deve-se a uma decisão de 2016.Nesse ano, Baskin venceu o processo que tinha interposto contra Joe Exotic - cujo verdadeiro nome é Joseph Maldonado-Passage - por infração de copyright e patentes. Devia ter recebido um milhão de dólares como indemnização mas, como tal não aconteceu, apropria-se agora do parque em Wynnewood, Oklahoma. Baskin já é dona do Big Cat Rescue na Flórida.Joe Exotic encontra-se preso por ter sido considerado culpado de 17 acusações de abuso a animais por ter conspirado para matar Baskin. Entre os crimes contra os animais, Exotic foi condenado por matar cinco tigres ao disparar-lhes na cabeça, por venda e trádigo de animais e falsificação de documentos. Foi sentenciado a 22 anos de prisão em janeiro de 2020.Antes desta decisão do tribunal, o parque era de Jeff Lowe, sócio de Exotic, e de Shirley Schreibvogel, mãe de Exotic. Agora, ambos têm 120 dias para deixar o local livre e retirar todos os animais. O parque de Joe Exotic tinha reaberto em maio.Segundo o site TMZ, Lowe já pretendia abrir outro parque noutro local no mesmo estado.