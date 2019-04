Novo estudo revela que basta começar a sentir mais empatia pelos outros para diminuir os níveis de ansiedade na sua vida pessoal.

Sentir-se em baixo momentaneamente é uma condição que afecta milhões de pessoas por todo o mundo e todos têm formas diferentes de lidar com a mesma. Alguns optam por ir dar uma corrida, outros dormem uma sesta, enquanto outros comem. O que todos parecem ter em comum é uma tentativa de satisfazer prazeres individuais. Mas um novo estudo revela que o mais eficaz para "curar" essa sensação é mesmo desejar o bem a outros. O estudo foi publicado na revista científica Journal of Happiness Studies.



Uma equipa da Universidade de Iowa State, nos EUA, avança que "passear, fazer boas ações e desejar bem aos outros reduz os níveis de ansiedade e aumenta a felicidade e sentimentos de conexão social", adianta Douglas Gentile, professor de psicologia daquele estabelecimento.



Num exercício, a equipa colocou alunos universitários a passear em torno de um edifício durante 12 minutos e tentar colocar em ação uma das seguintes estratégias: implementar empatia, tentar compreender o outro e a comparação social descendente.



A primeira estratégia pretendia que os alunos pensassem para elas mesmas, enquanto passeavam em torno do edifício: "Eu espero que aquela pessoa seja feliz", sempre que viam alguém. A segunda queria pôr os voluntários a pensarem de como estão ligados aos outros, tentando perceber de que forma podem estar ligados através de sonhos e ambições que possam partilhar. Por fim, deveriam tentar imaginar situações em que estariam melhor na vida do que as pessoas que encontravam.



No final do exercício, os autores descobriram que quem tentou sentir-se empático com os outros se mostrou mais feliz, em sintonia e menos ansioso.



Os autores descobriram ainda que a comparação social descendente resultava em que as pessoas se sentiam mais deprimidos, ao contrário do que tinha sido avançado em exercícios do género anteriores.