O nível de literacia alimentar dos portugueses é positivo, mas oscila consoante o contexto sócio-económico, demográfico e profissional dos consumidores.

Interpretar rótulos alimentares, identificar alergénios e avaliar o valor nutricional de um alimento é um dos desafios mais persistentes no que toca à literacia alimentar da população adulta em Portugal. Cerca de 44% das pessoas consideram difícil compreender a informação sobre alergénios nos rótulos alimentares e têm dificuldade em compreender a informação transmitida por selos ou classificações, como o selo sem glúten, de agricultura biológica, entre outros. Além de que 41% não consegue avaliar se um alimento é saudável com base no Nutri-score.



Quase metade da população não sabe interpretar rótulos de produtos alimentares e identificar alergénios Tom Werner/Getty Images

Estes valores constam no "Estudo Nacional de Avaliação da Literacia alimentar em adultos", realizado pela Associação Portuguesa de Nutrição em colaboração com o Continente e a Pitagórica, que revela que o nível de literacia alimentar dos portugueses é de 57,5, numa escala de 0 a 100. Um em cada três consumidores apresenta níveis inferiores a 50, enquanto 11% atinge mais de 75.

Este valor oscila consoante o contexto sócio-económico, demográfico e profissional dos consumidores. Jovens adultos, pessoas empregadas e agregados com rendimentos “confortáveis” registam níveis mais elevados de literacia alimentar. Já pessoas mais idosas, desempregados e famílias com rendimentos baixos apresentam resultados mais baixos. Ou seja, têm dificuldade em aceder, avaliar e aplicar informação relacionada com alimentação, quer seja na leitura de rótulos, na seleção dos alimentos e na preparação da comida.

Quanto ao impacto das escolhas alimentares, mais de metade da população não sabe encontrar informação relacionada com a sustentabilidade alimentar ou poluição e 50% acreditam que é difícil mudar hábitos alimentares de modo a contribuir para o desenvolvimento territorial. Quase metade dos inquiridos, cerca de 43%, consideram difícil avaliar se a informação nutricional permite adequar a alimentação às suas necessidades de saúde.

O estudo retira uma conclusão, que o problema da falta de literacia alimentar assenta na dificuldade em transformar conhecimento em comportamentos concretos como no planeamento de refeições, interpretação de rótulos e fazer escolhas alimentares conscientes, e não na falta de informação.