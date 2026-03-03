Quando eles vão à escola de pijama e cateter

Não há turmas, as aulas só começam depois de almoço e os alunos chegam de pijama e pantufas. É uma escola, mas não uma qualquer: trata-se do único estabelecimento de ensino do País que funciona no interior de um hospital pediátrico – e, este ano, comemora um século de existência.

O horário afixado na porta da Escola Básica Rainha D. Estefânia, em Lisboa, revela imediatamente que estamos prestes a conhecer uma escola diferente, pois não há aulas previstas para o período da manhã. Mas quando entramos na única sala deste estabelecimento de ensino, integrado no agrupamento Rainha D. Leonor, começamos a dar-nos conta da realidade que se vive nesta escola centenária. Ou até talvez antes, ao percorremos os corredores rumo ao nosso destino, uma caminhada em que só encontramos médicos e enfermeiros. É em frente ao Serviço de Gastroenterologia que funciona a escola do primeiro ciclo do ensino básico, sem alunos matriculados e onde não há toque de entrada. Na parede, antes de passarmos para o lado de dentro da sala, deparamo-nos com placards com várias histórias, uma delas é a do Cuquedo. A lengalenga sobre o medo que deve ficar no corredor, já que quando se atravessa a porta, esquecemo-nos de que estamos num hospital.