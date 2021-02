Proteção Civil: Três dias a ouvir emergências

Era um fim de semana com previsões de mau tempo para todo o continente. No sábado, dia 20, uma chamada deu entrada no sistema da Proteção Civil, que foi depois distribuída ao núcleo territorial da GNR de Mafra. O sistema é atualizado em tempo real e o mau tempo fez disparar as ocorrências, visíveis através da plataforma digital Prociv. Com várias estradas cortadas, e apesar de avisos e fitas colocadas nos cruzamentos, um homem decidiu avançar sobre a ponte do rio Lizandro. Por momentos temeu-se o pior: o rio galgou as margens e a viatura foi arrastada.



Esta foi uma das muitas dezenas de chamadas que agitaram polícias, bombeiros e médicos um pouco por todo o território nacional. Ao longo de vários dias a SÁBADO acompanhou em direto o site da Proteção Civil que regista as ocorrências resultantes dos pedidos de auxílio chegados às salas de atendimento telefónico do INEM. Entre os concelhos mais afetados estavam Cascais, Oeiras, Sintra e Mafra. Só no sábado, ao nível nacional, a Proteção Civil registou 828 emergências relacionadas com o mau tempo: inundações, quedas de árvores e quedas de estruturas, acidentes. A estas juntaram-se as habituais, como traumas, agressões, homicídios, suicídios.



O alerta para o carro arrastado pelo rio foi dado ao fim do dia, e era praticamente noite quando os militares chegaram ao terreno. "Um senhor de 56 anos achou que conseguia atravessar a ponte porque tinha um carro alto, mas a chuva torrencial fez o rio galgar e a carrinha acabou por ser levada", conta à SÁBADO o capitão Ferreira da Silva, do Destacamento de Mafra. Em pânico, a vítima não conseguiu tirar o cinto de segurança, mas acabou por ser salva por dois elementos da guarda que se lançaram às águas, e conseguiram trazê-lo para a margem, enquanto a carrinha se afundava. "Estava em grande ansiedade."