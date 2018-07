Foi encontrada a primeira música gravada por David Bowie, num cesto de pão. Na altura com 16 anos, Bowie cantou I Never Dreamed, mas a música foi rejeitada pela empresa discográfica Decca Records. Agora espera-se que seja vendida em leilão por cerca de 11 mil euros.

A gravação que resultou de uma sessão com a primeira banda de Bowie, The Konrads, foi redescoberta por David Hadfield, antigo baterista e manager da banda. Hadfield encontrou-a num velho cesto de pão do seu avô, no meio de fotografias, livros e cartas.

Hadfield pediu ao agente da banda para marcar uma sessão nos estúdios RG Jones em Londres. Citado no The Guardian, o músico recordou: "Nós decidimos gravar dois solos de guitarra e uma música original. Eu decidi que o David era o melhor para cantar I Never Dreamed. Por isso, esta foi a primeira gravação de voz de Bowie, há 55 anos".

A empresa discográfica Decca não viu o potencial na voz de um dos mais famosos músicos do século XX. "A Decca rejeitou-nos, mas eventualmente deram-nos uma audição mais tarde nesse ano, em que o Roger Ferris era o vocalista e o David cantava harmonias de apoio", disse Hadfield.

As gravações de Hadfield vão ser vendidas em Setembro deste ano. Um dos leiloeiros, Paul Fairweather, contou ao jornal britânico: "Esta gravação é única e de grande interesse histórico".