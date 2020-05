Portugueses procuram respostas na espiritualidade

Antes de expandir o seu franchising, uma empresária da área do turismo resolveu marcar uma sessão com Menna Sá Correa, só para confirmar se iria correr tudo bem. A médium diz que se ligou ao mundo espiritual e fez a pergunta. Só que a resposta não foi a esperada, "não era altura para avançar". A cliente insistiu que o negócio tinha tudo para dar certo. "Como sempre digo, o livre arbítrio existe. Ou seja, eu posso dizer para virar à direita e a pessoa entender virar à esquerda. Mas esta senhora acabou por não seguir em frente com o negócio, como eu aconselhei. Há dias, ligou-me a dizer que se tivesse ido atrás do seu impulso, estaria agora numa situação complicada", conta.

Este não foi o único alerta nas suas consultas. Mas as energias com quem a médium contactará diariamente não lhe terão antecipado que íamos viver uma pandemia: "Os espíritos são muito sábios na forma como transmitem as informações, mas não dizem claramente: vem aí um vírus. Isso não! As mensagens têm sido muito fortes ultimamente. Na maior parte das sessões, as pessoas faziam perguntas sobre os seus negócios e houve vários sinais de que algo iria ocorrer".



As consultas de João Medeiros são das mais elevadas do mercado e, talvez por isso, a procura não tenha aumentado. "As pessoas estão inseguras, sobretudo no que respeita a finanças e não se sentem à vontade para gastar 150 euros numa orientação", justifica. Já dava a maioria das consultas online, mas quando chegou o estado de emergência passou a fazê-las unicamente dessa maneira. Formado em economia, o astrólogo, de 44 anos, revela que dispararam, sim, as vizualizações dos vídeos que fez sobre o vírus, como o "Covid-19 – uma visão astrológica", e a procura dos seus cursos online.